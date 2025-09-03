Tramvay yoluna uçan otomobil hurdaya döndü

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında; M.N.D. idaresindeki otomobil önce araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tramvay yoluna girerek, tramvay direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık timleri yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken sağlık personeli de kazada ağır yaralanan R.G. ve şoför M.N.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı R.G. burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak, yaşamını kaybetti.

Sürücü M.N.D.'nin ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı. Ayrıca, kazada zarar gören tramvay elektrik hatları ise görevliler tarafından onarıldı. Kaza sebebiyle tramvay seferlerine bir süre ara verildi.