Tramvay yolunda 4 kadın saç baş birbirine girdi: Ara verip tekrar kavga ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tramvay yolunda 4 kadın saç baş birbirine girdi: Ara verip tekrar kavga ettiler

Antalya'daki tramvay yolu üzerinde 3 genç kadın, kendilerinden yaşça büyük kadını tekme, tokat ve yumruklarla darp etti.

Antalya, Muratpaşa ilçesindeki Şarampol Caddesi'nde üzücü bir olay yaşandı. Yaşları genç olan üç kadın, kendilerinden yaşça büyük bir kadına şiddet uygulayarak tramvay yolunda darp etti.

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Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kavgayı ayırmaya çalışan erkeklerin müdahalesi yetersiz kaldı. Bu şiddet olayı, cep telefonu kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük tepki topladı. Kavganın neden başladığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, görüntülerdeki şiddet sahneleri izleyenleri dehşete düşürdü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve şiddete maruz kalan kadının sağlık durumunun takip edildiği bildirildi. Toplumda şiddetin her türlüsüne karşı duyarlılık çağrısı yapılırken, bu tür olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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