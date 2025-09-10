Tramvay yolunda ilginç olay! Vatman rayların üstünde müzik dinleyen adama bakın ne yaptı

Samsun'da tramvay hattının geçtiği üst geçide çıkan şahıs, rayların üzerinde müzik dinlerken görüntülendi. Durumu fark eden vatman, kazaya sebep olmamak için treni durdurarak şahsı tramvaya aldı.

Olay, İlkadım ilçesinde Belediyeevleri ile Samsunspor istasyonları arasında bulunan ve yalnızca tramvayların geçtiği üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir erkek şahıs, tramvay üst geçidine çıkarak rayların ortasında müzik dinlemeye başladı. Bu sırada hattı kullanan tramvay sürücüsü, raylarda bir kişinin olduğunu görünce acil fren yaparak tramvayı durdurdu. Şahsın can güvenliğini tehlikeye atmaması için sürücü, kapıları açarak onu tramvaya aldı.

O anları gören yolcular ve çevredeki vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.