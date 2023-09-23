Tramvaya kaçak binmek istedi canından oldu

Kayseri’de 15 yaşındaki çocuk, metroya ücretsiz binmek için bariyerlerden atlayarak metronun ray kısmına girdi. Güvenliğin müdahale etmek istemesiyle panikleyen çocuk, seyir halinde ilerleyen tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Tramvaya kaçak binmek istedi canından oldu

Alpaslan Mahallesi Aşık Veysel Bulvarı üzerinde bulunan Sema Yazar Parkı Tramvay Durağı’nda meydana gelen olayda, Harun Can G. (15) bariyerlerden atlayarak tramvay istasyonuna girdi. Bu sırada güvenlik görevlisini görerek panikleyen genç, tramvay durağından çıkmak için raylara atlayınca şehir merkezi istikametine giden 3831-B numaralı tramvayın altında kaldı.

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TRAMVAYIN ALTINDA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tramvayın önüne atlayan çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tramvay durağının etrafında geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri inceleme yaparken, hayatını kaybeden gencin cenazesi de hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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