Tramvayda canlı müzik

Antalya Büyükşehir Belediyesinin tüm dünyada ilgi gören en önemli sanat organizasyonlarından 24. Uluslararası Antalya Piyano Festivali çerçevesinde, Varyant, Konyaaltı Caddesi, Kaleiçi, Işıklar ve Zerdalilik güzergahında yer alan nostaljik tramvayına büyük bir piyano konuldu. İlk vagonun arka kısmına monte edilen piyanoda, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı öğrencileri birbirinden eşsiz parçalar çaldı. Tramvaya binip ilk etapta piyanoyu görmeyen yolcular ise seslendirilen parçaların kayıt olduğunu düşündü, vagonun arka kısmından canlı piyano resitalini görünce neye uğradıklarını şaşırdı.

"HİÇ BEKLEMİYORDUM, BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Nostalji tramvayında yolculuk ederken piyano dinleme şansı bulan Nevzat Sağlam isimli vatandaş ise, "Bu durum beni çok sevindirdi. Sanat ve müzik adına büyük keyif alıyorum. Şu an merakla izliyorum, hiç beklemiyordum, benim için sürpriz oldu. Bu da ayrıca güzel bir deneyim" diye aktardı.

İsmail Baha Sürelsan Piyano Konservatuvarında öğrenci velisi olan Sibel Karaca Efe, "Çocuklarımızın burada böyle bir etkinliğe katılması bizleri gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Çocuklarımızın çok şanslı olduğunu düşünüyorum çünkü Antalya bu anlamda büyük bir fırsat sunuyor" diye konuştu. İsmail Baha Sürelsan Piyano Konservatuvarı öğrencisi ve nostalji tramvayında müzik ziyafeti sunan Liva Kelleci ise, "Piyano çalmaya 8 yaşında başladım. Şu an kendimi çok mutlu hissediyorum. Daha önce de böyle yerlerde performans sergilemiştim" dedi.

Bir diğer öğrenci 16 yaşındaki Sündüz Su Efe, "5 yıldır piyano çalıyorum. Piyano Festivali'nde Genç Yetenekler kapsamında bize yer verilmesi beni çok mutlu etti. Dünyaca ünlü piyanistler burada olacak. Kendi yeteneklerimizi sergilemek bizi çok sevindiriyor. Tramvaydaki yolcuların bizi takdir etmesi ayrı bir mutluluk" ifadelerini kullandı.