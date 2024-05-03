Tramvayda kız öğrenciler saç saça baş başa kavga etti

Kaynak: İHA
Tramvayda kız öğrenciler saç saça baş başa kavga etti
Eskişehir’de seyir halindeki tramvayda kız öğrencilerin saç saça baş başa kavga etti. Arbede de bir kadın yolcuya da çantayla vuruldu. O anlar kameraya yansıdı.

Eskişehir’de dün seyir halindeki tramvayda iki kız öğrenci arasında sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladılar.

Tramvay Yenidoğan Mahallesi’nden geçtiği esnada koltukta oturan iki kız birbirlerinin saçlarından tutarak çekmeye başladı. Kavgada öğrenciler kalabalığa aldırış etmeden saç saça baş başa kavga etti.

Kavgada altta kalan öğrencinin bir arkadaşı ise arkadaşını kurtarmak için diğer öğrencinin saçını çekti. Çığlıkların havada uçuştuğu ve dakikalarca süren kavgayı ayırmak isteyen bir kadın yolcuya ise çantayla vuruldu. Kargaşa anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

aw195789-01.jpg

aw195789-02.jpg

aw195789-03.jpg

Son Haberler
Acun Ilıcalı’nın acı günü Spor
Acun Ilıcalı’nın acı günü
Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular Gündem
Serap Belovacıklı ve Ümit Özlale'den ilk paylaşım geldi! Sessizliklerini bozdular
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı Yerel Haberler
Karaman’da dolu ve selin ağır bilançosu ortaya çıktı
Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower Video
Karnında akvaryumlu elbisesiyle bir garip baby shower
Babaeski’de 6 motosiklet trafikten men edildi Yerel Haberler
Babaeski’de 6 motosiklet trafikten men edildi
ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi Dünya
ABD Başkanı Biden 2 müttefikini yabancı düşman olarak değerlendirdi
Arda Güler havalara uçtu Spor
Arda Güler havalara uçtu