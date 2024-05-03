Tramvayda kız öğrenciler saç saça baş başa kavga etti

Eskişehir’de dün seyir halindeki tramvayda iki kız öğrenci arasında sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladılar.

Tramvay Yenidoğan Mahallesi’nden geçtiği esnada koltukta oturan iki kız birbirlerinin saçlarından tutarak çekmeye başladı. Kavgada öğrenciler kalabalığa aldırış etmeden saç saça baş başa kavga etti.

Kavgada altta kalan öğrencinin bir arkadaşı ise arkadaşını kurtarmak için diğer öğrencinin saçını çekti. Çığlıkların havada uçuştuğu ve dakikalarca süren kavgayı ayırmak isteyen bir kadın yolcuya ise çantayla vuruldu. Kargaşa anı amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.