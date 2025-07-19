Tranfere en çok para harcayan kulüpler! İlk 5'te 4 İngiliz kulübü var

2024-25 sezonu öncesi transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleri kesenin ağzını açtı. İngiltere Premier Lig temsilcileri listenin zirvesini domine ederken sürpriz ekipler de harcama sıralamasına damga vurdu.
Chelsea, 243 milyon euro ile en çok harcama yapan takım olurken; Como 1907’nin 101 milyon euro ile ilk 10’a girmesi dikkat çekti.
Transfer döneminde şu ana kadar en çok para harcayan 10 kulüp şöyle:
- Chelsea: 243 milyon Euro
- Liverpool: 213 milyon Euro
- Real Madrid: 167 milyon Euro
- Manchester City: 145 milyon Euro
- Arsenal: 143 milyon Euro
- Tottenham: 140 milyon Euro
- Sunderland: 116 milyon Euro
- Atletico Madrid: 107 milyon Euro
- Bayer Leverkusen: 102 milyon Euro
- Como 1907: 101 milyon Euro