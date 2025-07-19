Tranfere en çok para harcayan kulüpler! İlk 5'te 4 İngiliz kulübü var

2024-25 sezonu öncesi transfer döneminde Avrupa'nın dev kulüpleri kesenin ağzını açtı. İngiltere Premier Lig temsilcileri listenin zirvesini domine ederken sürpriz ekipler de harcama sıralamasına damga vurdu.

Chelsea, 243 milyon euro ile en çok harcama yapan takım olurken; Como 1907’nin 101 milyon euro ile ilk 10’a girmesi dikkat çekti.

Transfer döneminde şu ana kadar en çok para harcayan 10 kulüp şöyle: