Trans polisten cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını dayak! Almanya bu olayla çalkalanıyor

Berlin'de bir trans polis ve ekip arkadaşları, kötü şöhretli ve skandallarla anıldığı belirtilen bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. İlerleyen saatlerde eğlencenin tadı, trans polisin ekip arkadaşlarına yaptığı teklifle bozuldu.

Gece kulübünde biraz vakit geçiren ekip arkadaşları arasında tartışma yaşandı.

CİNSEL İLİŞKİ TEKLİFİNİ REDDETTİLER DİYE DAYAK ATTI

Trans polisin, ekip arkadaşlarına cinsel ilişki teklif ettiği ve teklifi reddeden arkadaşlarını dövdüğü iddia edildi.

Genital bölgeleri de dahil olmak üzere çok fazla bölgelerinden yaralandığı bildirilen polisler, meslektaşından şikayetçi oldu.

ALMANYA'DA BİR İLKTİ

Alman Bild gazetesinin haberine göre 27 yaşındaki Judy S. isimli polis, kısa süre önce emniyetteki yüksek rütbeli bir pozisyon için başvuruda bulunmuş ve polisin bu başvurusu ülke tarihinde "bir ilk" olma özelliği taşıyordu.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polisin evinde yapılan aramada çok sayıda yasaklı madde ele geçirilirken, görevinden uzaklaştırılan polis, ihraç talebiyle de disipline sevk edildi.