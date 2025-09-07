TransAnatolia Rally Raid tamamlandı

Anadolu coğrafyasında 15. kez düzenlenen Uluslararası Rally Raid yarışı TransAnatolia, Bolu etabıyla sona erdi. 30 Ağustos’ta Bursa’dan start alan ve 2 bin 190 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirilen yarışa, 8 farklı ülkeden 98 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Bakanlıkları ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen TransAnatolia’nın 15’incisi, 30 Ağustos’ta Bursa’dan start aldı. TransAnatolia, 2 bin 190 kilometrelik zorlu parkurun ardından Bolu’da tamamlandı.

TransAnatolia’da Motosiklet, 4x4 Otomobil, SSV, Quad ve Kamyonlar için rally ve raid olmak üzere iki ayrı kategoride yapıldı. Rally’de yarışmacılar zamana karşı yarışırken, raid kategorisinde ise katılımcılar navigasyonla mücadele etti. Bu yıl Bursa’dan başlayarak Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Ankara, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Çankırı üzerinden Bolu’ya ulaştı. Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, İsviçre, Belçika, Romanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’dan gelen 98 yarışmacı, zorlu rotada hem fiziksel hem zihinsel dayanıklılıklarının sınırlarını zorladı.

Yarışın 31 Ağustos'taki ilk etabında, yoldan çıkarak kaza yapan ATV yarışçısı Hasan Yatgın’ın hayatını kaybetmesi sonrası ilan edilen yas üzerine TransAnatolia'ya bir gün ara verildi. Yarış, 2 Eylül Salı devam etti. 5 Eylül Cuma günkü yarışta 35 numaralı İngiliz sporcu Robin Lynch motosikletiyle geçirdiği kazada kaburgasını çatlatırken, 202 kapı numarasıyla SSV’de yarışan İtalyan Federico Butto-Emiliano Tinaburri’nin kullandığı araç yandı. Yarışmacıların hızla araçtan kurtulduğu, sağlık durumlarının gayet iyi olduğu kazada, yanan araca hızlı müdahale ile yangın hemen söndürüldü.

YARIŞMACILARA KUPALARI TÖRENLE VERİLDİ

Yaklaşık 2 bin 190 kilometrelik maceranın sonunda dereceye giren sporculara kupaları ve ödülleri, Bolu’da düzenlenen törenle verildi. Yarışlarda şu sonuçlar alındı:

Castrol Power 1 Motosiklet kategorisinde; San Marino’lı yarışmacı Thomas Marini 14 saat 27 dakika 26 saniye ile birinci, İtalyan Paolo Degiacomi 14 saat 32 dakika 35 saniye ile ikinci olurken, İtalya yarışmacı Maikol Reboldi yarışı 15 saat 53 dakika 52 saniye ile üçüncü oldu. Tecrübeli Türk yarışmacı Murat Yazıcı, son güne 3. sırada başladı ancak yarışın son 10 kilometresinde yaşadığı teknik arıza nedeniyle podyum göremedi.

Otomobil sınıfı SSV kategorisinde; İngiliz Paul Severin-Delphine Delfino ekibi 15 saat, 7 dakika, 4 saniye ile birinci, Romanyalı Marian Andreev-Marius Aurelian Pop ekibi 16 saat 32 dakika 39 saniye ile ikinci, Hollandalı Lurens Maijer-Robbert Visser iklisi 17 saat 34 dakika 58 saniye ile üçüncü oldu.

Otomobil kategorisinde; Toyota Hilux ile yarışan Bekir Kuvvet Erim-Onur Sırımoğlu 19 saat 35 dakika 35 saniye ile birinci, Suzuki Grand Vitara ile yarışan Mitat Diker ve Erdal Oral 28 saat 6 dakika 21 saniye ile ikinci oldu, Mitsubishi L200 ile yarışan Hüseyin Kurt-Özaydın Dölek 33 saat, 13 dakika, 21 saniye ile yarışı üçüncü tamamladı.

Kamyon kategorisinde; Mercedes Unimog ile yarışan İtalyan Marino Mutti-Andrea Mazzoleni ikilisi yarışı 17 saat 2 dakika 25 saniye ile tamamladı.

Raid kategorisinde ise Murat Ali İçoğulları-Kerem Eldem birinci, Birol Yücel-Cem Topçuoğlu ikinci, Gerçek Sunman-Bahar Sunman üçüncü oldu.