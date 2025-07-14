TransAnatolia’da sahne kadın pilotların olacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TransAnatolia’da sahne kadın pilotların olacak

15. TransAnatolia Rally Raid, 30 Ağustos-6 Eylül’de Bursa’dan Bolu’ya uzanan zorlu parkurda 4 ülkeden 6 kadın yarışmacının katılımıyla sınırları zorlayacak. Kadınlar, cesaretleriyle motor sporlarına ilham veriyor.

Türkiye’nin en prestijli off-road yarışlarından 15. TransAnatolia Rally Raid, 30 Ağustos-6 Eylül 2025 tarihlerinde Bursa’dan Bolu’ya uzanan nefes kesen parkurda düzenleniyor. Bu yıl yarış, 4 farklı ülkeden 6 kadın yarışmacının katılımıyla dikkat çekiyor. Türkiye, Almanya, Romanya ve Hollanda’dan gelen kadın pilotlar, motosiklet, SSV ve otomobil kategorilerinde fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını sergileyecek.

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İLK KEZ BOY GÖSTERECEK

Kadın yarışmacı sayısındaki artış, motor sporlarında kadınların yükselen rolünü gözler önüne seriyor. Motosiklet kategorisinde Almanya’dan Kristin Reith, zorlu doğa koşullarına karşı tecrübesiyle yarışırken, Türkiye’den genç yetenek Ela Alamo (ADM Racing Team) uluslararası arenada ilk kez boy gösterecek. SSV sınıfında Romanya’dan Nicoletta Ducian (Duica Team) ve Hollanda’dan Patricia Vollebregt (QFF Racing Team) kıyasıya rekabet edecek.

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KADINLAR İLHAM VERECEK

Raid kategorisinde ise Bahar Sunman ve Burçak Aydinç, otomobil sınıfında co-pilot olarak strateji ve teknik becerileriyle öne çıkacak. Sunman, navigasyon ve zamanlama yönetimindeki ustalığıyla tanınırken, Aydinç mekanik bilgisiyle yarışa değer katacak. TransAnatolia Genel Koordinatörü Burak Büyükpınar, kadın yarışmacıların cesaretinin motor sporlarının geleceğine ilham verdiğini vurguladı.

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HAFIZALARA KAZINACAK

Yarış, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Antalya Offroad Kulübü’nün destekleriyle düzenleniyor. Motosiklet, 4x4 otomobil, SSV, quad ve kamyon kategorilerinde rally ve raid olarak iki ayrı formatta gerçekleşecek etkinlik, zamana karşı yarışanlarla navigasyon becerilerini test edenleri bir araya getiriyor.

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Kadın yarışmacılar, sadece parkuru tamamlamakla yetinmeyip, stratejik yaklaşımları ve takım ruhuyla TransAnatolia’ya unutulmaz bir enerji katacak. Bu yılki yarış, kadınların sınırları aşan hikayeleriyle motor sporları tutkunlarının hafızasında yer edinecek.

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