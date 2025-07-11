Transfer bitti! Fenerbahçe'de yıldız oyuncu 4 yıllık imzayı atıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Transfer bitti! Fenerbahçe'de yıldız oyuncu 4 yıllık imzayı atıyor

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma kiralık olarak katılan ve kulübü Paris Saint-Germain'e dönen Milan Skriniar'ın bonservisinin alınması için tüm imkanlar seferber edilmişti. Uzun süredir yıldız oyuncu ve kulübüyle pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu transferde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı yeniden kadrosuna katıyor. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Milan Skriniar için yaptığı girişimlerde başarılı oldu.

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FENERBAHÇE MILAN SKRINIAR İLE İMZALIYOR

Fenerbahçe, geride kalan sezonun devre arasında Paris Saint-Germain'den kiralanan Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Fransız ekibi ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki savunmacı ise başlangıçta yıllık 12 milyon euro maaş talep etmişti. Yapılan görüşmelerin ardından 7 milyon euroya el sıkışıldı.

Skrinar, Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve Portekiz kampına (14 Temmuz) yetişecek.

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