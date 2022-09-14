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Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda

Transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan James Rodriguez'in yeni adresi Yunanistan oluyor.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:15
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:16
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Transfer döneminde Galatasaray ile de anılan James Rodriguez Olympiakos'a transfer olmaya yakın

Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
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Kolombiyalı yıldız futbolcunun, Olympiakos'a kiralık olarak transfer olması bekleniyor.

Ünlü Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olympiakos, James Rodriguez'i kiralamak konusunda anlaşmaya vardı.

MARCELO İLE YENİDEN
Real Madrid'in eski yıldızı Marcelo'yu da kadrosuna katan Yunan ekibi, James Rodriguez transferinde de mutlu sona yakın. Rodriguez'in transferi resmiyet kazanırsa R. Madrid'den sonra ikili yeniden buluşacak.

Öte yandan; Yunanistan'da transfer dönemi 15 Eylül Perşembe (Yarın) günü sona eriyor.

JAMES RODRIGUEZ KİMDİR?
On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi.

Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 86 maçta görev aldı ve 24 gol kaydetti.

Kariyerinde 429 karşılaşmada forma giyen James, 115 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.

James Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

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