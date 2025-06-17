Transfer Dosyası

2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray daha şampiyonluk kutlamaları bitmeden transfere çok hızlı giriş yaptı. Alman futbolcu Leroy Sane’yi İstanbul’a getirerek 3 yıllık anlaşma sağladı. Bu transfer çok önemli mesajlar içeriyor. Galatasaray camia olarak vites ve hedef yükselti. Hedefin artık Avrupa’da başarı olduğu, bu doğrultuda transfer politikası belirlendiği çok net. Leroy Sane ismini duyunca şaşırdım. Sane 29 yaşında Avrupa’nın dev kulüplerinin peşinde olduğu müthiş sol ayağı olan bir futbolcu. Arabistan kulüplerinin baş döndüren tekliflerini elinin tersi ile itti, hatta Fenerbahçe’nin daha yüksek maaş teklifini kabul etmeyip sarı kırmızılı takıma imza attı. Üst düzey oyuncu ve dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Eskiden Türkiye’ye kariyerinin sonlarına gelmiş, son kontratını yapıp emekli olan oyuncular geliyordu. Galatasaray son 3 sezon bu algıyı yok etti. Türkiye’ye yıldız oyuncular getirdi. Böylece Süper Ligin bilinirliği artı. Yazımın başında belirtiğim gibi Galatasaray yönetimi vites artırıp, ayağını gazdan kesmiyor.

Transfer görüşmeleri son sürat devam ediyor. Görüşülen isimler Milli takım kapanımız Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih’e sattıkları eski futbolcusu Sacha Boey, Manchester City’in efsane oyuncusu Bernardo Silva. Ben bu oyuncuları yazarken müthiş heyecanlandım. Hepsi yıldız futbolcular. Daha bu sezonun flaş ismi Victor Osimhen’i yazmadım. Bilindiği üzere Osimhen kiralık olarak sarı kırmızılı formayı giymişti. Galatasaray’ın şampiyon olmasında en büyük pay sahibi oldu. Galatasaray yönetimi Osimhen transferini gerçekleştirse çok büyük iş yapmış olur. Osimhen transfer olmuş, Icardı sakatlığını atlatıp form tutmuş, Sane ve yeni gelecek oyuncular ile Süper Lig’in üzerinde Avrupa hedefi olan bir takım kurulmuş olur. Acaba ezeli rakipleri ve taraftarları ne düşünür.

Gelelim Fenerbahçe’ye. Sarı lacivertli takım ligi 2’nci bitirince ortalık karıştı. Teknik direktör Mourinho takımdan ayrılacak mı, yeni teknik direktör kim olacak derken, hop olağanüstü seçim gündeme geldi. Bu arada asbaşkan Acun Ilıcalı görevinden istifa etti. Başkan Ali Koç Mourinho’nun arkasında durarak teknik direktör sorunun çözmüş oldu. Ali Koç başkan olduğundan beri her sezon teknik direktör değiştirdi. Bu sefer istikrarı seçti. Mourinho’nun belirlediği oyuncular ile temasa geçildi. Leroy Sane’yi almak için çok uğraştı ama ezeli rakibine kaptırdı.

İyi oyuncuya, yıldız oyuncuya en çok ihtiyacı olan takım kuşkusuz Beşiktaş. Bu sezonun nasıl geçtiğini anlatacak kelime bulamıyorum. Rezil bir sezon geçti desem yeridir. Beşiktaş’ın üst düzey oyunculara ihtiyacı var. İlk öncelik forvet olması lazım. Bu sezon forvet hattında yaşanan sıkıntıyı gördük. Birinci sınıf atletik, yırtıcı ve bitirici bir forvete ihtiyacı var. Kanat bölgesine hızlı ve teknik kapasitesi yüksek oyuncu lazım. Sağ bek, stoper, orta saha derken çok oyuncu lazım Beşiktaş’a. Ama ortada ne köy var ne kasaba. Başkan Serdal Adalı sürekli borçlardan bahsediyor ama bu borçları bilerek başkan adayı olup, seçildiniz. Rakiplerinizin de borçları var. Beşiktaş’ın borcu da olsa iyi oyuncular getirip rakipleri ile rekabet etmek zorunda. Başka hiçbir şansı yok.

Galatasaray ligde elde ettiği şampiyonluğu tekrarlamak ve Avrupa da başarı elde etmek için transferin de şampiyonu olacak gibi görünüyor.