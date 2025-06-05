Transfer görüşmeleri başladı: Messi-Ronaldo rekabeti yeniden başlayacak

MLS ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen ve kariyerindeki geleceği büyük merak konusu haline gelen Lionel Messi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESPN’de yer alan habere göre; Inter Miami ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Messi’nin yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.

Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin çoğunluk hissesine sahip olan Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Inter Miami ile sözleşmesini yenilemeyen Messi'yi transfer etmek için resmi görüşmelere başladı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin cazibesini daha da arttırmak isteyen yöneticiler, Messi transferinin mümkün olup olmadığına dair araştırmalarda bulunuyor.

Henüz resmi bir teklif sunulmamış olsa da birçok yıldız ismi kadrosuna katan ve bu doğrultuda ilerleyen Al-Hilal'in transferdeki en güçlü aday olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025 yılının sonunda Inter Miami ile sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki Messi, bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 15 gol attı ve 6 asist yaptı.