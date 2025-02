Transfer ne zaman

Gelenin gideni arattığı, hatta arkasından rahmet okuttuğu bir süreçten geçiyoruz. Canımız yanıyor, öfkeden çılgına dönüyoruz ama elimizden ne gelir. Çocukluk aşkımız Beşiktaş’ımızın düştüğü kaotik ortamdan çıkış çaresi bir türlü bulunamıyor. Başkanlar değişiyor, yönetim kurulları değişiyor, hocalar geliyor gidiyor ama ne çare. Futbol takımı her geçen gün geriye gidiyor. Elimizde sadece Türkiye kupası hedefi kaldı. Kupada başarı gelmezse önümüzdeki sezon Avrupa Kupalarına gitme şansı bile çok zor görünüyor. Ezeli rekabet içinde olduğu rakipleri ile arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Kulüp resmen paraşütsüz bir şekilde çakılmaya doğru gidiyor. Ocak transfer sezonu açılmasına rağmen gelen oyuncu yok. Basında bazı isimler ile görüşüldüğü yazılıyor ama her seferinde kulübün resmi sosyal medyalarında bu isimlerin gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Rekabet halinde olduğu rakipleri ise transferleri çatır çatır yapıyor. Fenerbahçe şampiyonluğu kazanmak için çok kritik isimleri İstanbul’a getirdi. Beşiktaş taraftarının yatıp kalkıp hayal kurduğu, tekrar siyah beyazlı formayı giymesi için sosyal medyada sürekli etkileşim oluşturdukları Anderson Talisca’yı renklerine bağladı. Türkiye ligini bilen ve tanıyan çok kaliteli oyuncu. Yetmedi Aston Villa’da Diego Carlos ve PSG’den Milan Skriniar alarak defans hattını adeta kale gibi yaptı. Bu oyuncular büyük oyuncular. Takıma seviye atlatacak oyuncular. Fenerbahçe yönetimi planlı bir şekilde yönettiği transfer çalışmalarını sonlandırıp, oyuncuları Çaykur Rizespor maçında sahaya sürdü. Galatasaray ise dünyaca ünlü İspanyol golcü Alvaro Morata’yı İstanbul’a getirdi. Kadrosunda Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi kaliteli golcüleri olmasına rağmen bir golcü daha aldılar. Eyüpspor da bu sezon fırtına gibi esen Ahmet Kutucu’yu da alarak hücum hattını sağlamlaştırdılar. Ezeli rakipleri durmuyor, transfer süreçlerini en iyi şekilde değerlendiriyor. Peki Beşiktaş yönetimi ne yapıyor. Neler yapıyor. Başkan Serdal Adalı seçimden 5 gün önce; 2-3 tane transferi hemen bitirip ligde yukarı çıkıp Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz demişti. Adalı başkan seçileli 36 gün oldu. Takım Avrupa’ya veda etti. Ligde üst sıralarda yer bulamadı. Demek ki seçim öncesi söylediği sözler, seçim kazanmak içindi. Veya transfer sürecini çok gizli bir şekilde yürütürken alacağını oyuncuları kendisi bile unuttu.