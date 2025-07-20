Transfer olmadı, babası gözyaşlarına boğuldu

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Transfer olmadı, babası gözyaşlarına boğuldu

Viktor Gyökeres transferinin çıkmaza girmesi nedeniyle futbolcunun babasının gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

Portekiz Ligi'nde şampiyon olan Sporting Lizbon'un İsveçli gözde forveti Viktor Gyökeres için Premier Lig devi Arsenal ile süren görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre iki kulüp arasında 63,5 milyon euroluk bonservis bedeli konusunda sözlü mutabakata varıldığı ancak bonus maddelerinde yaşanan fikir ayrılığı nedeniyle imzaların hala atılamadığı belirtildi.

Sporting Başkanı Frederico Varandas, 10 milyon euroluk bonusların "kolay ulaşılabilir" olması şartında diretirken, Arsenal bu rakamı maksimum 5 milyon euroya çekmek istiyor.

Habere göre transfer sürecinin uzaması oyuncunun ailesini de mental olarak etkiledi. İsveçli golcünün babasının transferin gerçekleşeceğine dair inancını yitirerek cuma gecesi gözyaşlarına boğulduğu aktarıldı.

Sporting cephesinin ise oyuncunun babasının gözyaşlarını bir "baskı stratejisi"nin parçası olarak değerlendirdiği ifade edildi.

27 yaşındaki golcünün Sporting ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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