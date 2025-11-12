Juventus'un transfer planını duyuran İtalyan basını, Torino ekibinin Roma ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek milli oyuncu Zeki Çelik için hamle yaptığını yazdı.

Bu sezon Roma ile 14 maçta forma giyen ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Zeki Çelik'in istikrarlı performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekerken 28 yaşındaki oyuncunun bonservisini eline alacak olması da ilgilenen kulüplerin iştahını kabarttı.

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; Roma ile sözleşme görüşmelerine devam eden 28 yaşındaki sağ bek için Juventus da devreye girdi. Torino ekibinin Zeki Çelik'in transferi konusunda ilk temaslarını gerçekleştirdiği ifade edildi.

Juventus'un ayrıca Zeki Çelik'in Lille'den eski takım arkadaşı Mike Maignan'ı da gündemine aldığı ve Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız kalecinin durumunu da yakından takip ettiği belirtildi.