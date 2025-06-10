Transfer resmen açıklandı: Trabzon'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu.

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu.

برتغالي جديد في معقل الفهود ????????



✍️| أتمت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو "24 عاماً" قادماً من طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لأربعة مواسم ????

.

A new Portuguese in Zaabeel ????????



✍️| Al Wasl Football Company has completed the signing of 24-year-old… pic.twitter.com/ebOc1N5PJ5 — AlWasl SC (@AlWaslSC) June 10, 2025

Yapılan açıklamada Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bonservis belediyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 43 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti.