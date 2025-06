Transfer resmen açıklandı: Trabzon'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu.

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu.

برتغالي جديد في معقل الفهود ????????



✍️| أتمت شركة الوصل لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيمن بيدرو مالهيرو "24 عاماً" قادماً من طرابزون سبور التركي بعقد يمتد لأربعة مواسم ????

.

A new Portuguese in Zaabeel ????????



✍️| Al Wasl Football Company has completed the signing of 24-year-old… pic.twitter.com/ebOc1N5PJ5