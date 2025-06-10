Transfer resmen açıklandı: Trabzon'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Transfer resmen açıklandı: Trabzon'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne

Trabzonspor'da transferin gözde ismi Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Wasl'a imza attı.

Trabzonspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Portekizli sağ beki Pedro Malheiro, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu.

Al Wasl, 24 yaşındaki sağ beki kadrosuna kattığını kulübün sosyal medya hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada Malheiro'yla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bonservis belediyle ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzonspor'un sezon başında Portekiz'in Boavista takımından 2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı genç oyuncu, bordo mavili formayla çıktığı 43 maçta 6 gol ve 5 asist kaydetti.

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