Transfer savaşları

Galatasaray ve Fenerbahçe öyle bir transfer bombalarını patlattı ki dünya yıldızları Türkiye'ye indi. Yine ezeli rekabet ortaya çıktı. İki dev transferde de birbirlerini geçmeye çalıştı.

Galatasaray'ın uzun zamandır peşinde koştuğu Ederson Fenerbahçe'nin yeni file bekçisi oldu. Sarı kırmızılılar ise Türkiye bonservis rekorunu kırarak Uğurcan Çakır'ı kadrosuna kattı. Muslera'nın ardından kalesini emin ellere bırakmak isteyen Galatasaray milli kaleciye imzayı attırdı.

Esas bomba eski Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşti. Aktürkoğlu Benfica formasıyla sarı lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nin dışına iterken birkaç gün sonra kendisini Fenerbahçeli yapan imzayı attı. Ancak Aktürkoğlu imzasının ardından "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli takımına geldim" diyerek ortalığı karıştırdı.

Halbuki Kerem'e Galatasaray izin vermeseydi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosunda yer alamayacaktı. Ancak Kerem'in şeref sözü. Pek çok kişinin tepkisini çekti. Daha kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye küfür eden Kerem şimdi “çocukluk aşkım Fenerbahçe'deyim” cümlelerini kurdu. Futbol paranın öne çıktığı artık duyguların arka planda kaldığı bir spor dalı oldu.

Eğer Fenerbahçe Kerem'e 5 milyon Euro ya da konuşulana göre daha fazla maaş veriyorsa, Kerem Galatasaray'a düşman olacak, Fenerbahçe'ye ise çocukluk aşkım diyecekti. Öyle de oldu...

Neticede Fenerbahçe Benfica'ya elendi ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Galatasaray ise Devler Ligi'nde yeni bir maceraya atılacak. Artık İlkay, Ederson, Asensio, Sane transferleri Türkiye için fazla. Umarız ki iki takımımız organizasyonlarda başarılı olur. Milyonlarca Euro saçtıkları yıldızları sadece Süper Lig için kullanmazlar.

Türk futbolunun hep yazdığımız gibi Avrupa başarısına ihtiyacı var. Takımlarımızın birbirini yediği Süper Lig şampiyonluğu fazla anlam ifade etmiyor. Yıldız oyuncuların kadroya katılması futbolseverler için büyük bir hediye ancak başarının da gelmesi gerekiyor. Avrupa maçlarını dört gözle bekliyoruz. Bana sorarsanız asıl mücadele o yönde. Başarının bu sezon gelmesi gerek. Rekorların kırıldığı transferlerin dünya çapında ses getirdiği isimler sadece Süper Lig için olmasın.