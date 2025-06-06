Transfer sezonu incileri...

Süper Lig'in sona ermesinin ardından gözler transfer dönemine çevrildi. Futbolumuzun en çok yalan haber çıkartılan dönemi olan transfer döneminde kim bilir ne dünya yıldızları takımlarımıza gelecek. Yazmaktan kolay ne var! Keşke klavyede yazdığı gibi ünlü ve pahalı isimleri ülkemizin takımlarına transfer edebilsek.

Şampiyon Galatasaray için gündem Victor Osimhen. Yıldız oyuncu henüz Arabistan'a mı gidecek yoksa Galatasaray'da mı kalacak kararını vermedi. Osimhen için Suudi Arabistan'dan gelen teklifin maaş bazında 40 milyon Euro olduğu söyleniyor. Bu rakamlara sadece Galatasaray değil Avrupa'nın devleri de çıkamaz. Büyük paraların döndüğü transfer pazarına Arap futbol yöneticileri hayal etmenin bile zor olduğu rakamları önererek oyuncuları aklını çeliyor. Başta Cristiano Ronaldo, Sane ve Benzema gibi dünya yıldızları ödenen yüksek maaşlar sebebiyle bu ülkeyi tercih etti. Bakalım Osimhen de Arabistan'da bulunan yıldızlar kervanına katılacak mı?

Fenerbahçe'de ise işler daha karışık gözüküyor. Canlı yayında konuşan asbaşkan Acun Ilıcalı yıldız oyuncuları transfer edeceklerini söyleyerek taraftarlarının gönlüne su serpiyor. Ancak sarı lacivertli takım gelen yıldız oyuncuya doydu. Onlar artık şampiyonluk istiyor. Süper Lig'de 10 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe en iyi oyuncuları kadrosuna katsa da başarıyı bir türlü yakalayamıyor. Büyük oyuncularla başarı gelmiyor bu biliyoruz.

En yakın örnek Paris Saint Germain. Fransız devi Ibrahimovic, Beckham, Messi, Neymar ve Mbappe ile kazanamadığı Şampiyonlar Ligi'ni daha mütevazi bir kadro ile kazandı. Luis Enrique teknik adamlık becerisinin inceliklerini göstererek Inter karşısında 5-0 ile tarihi bir skor kazandı. Dediğimiz gibi yıldız isimler taraftarda heyecan yaratsa da şampiyonluk anlamına gelmiyor.

Beşiktaş ise Ole Gunnar Solskjaer ile yola devam edecek önemli transferler yapmak niyetinde. Özellikle forvet hattı konusunda Kara Kartal önemli isimleri kadrosuna katmak istiyor. Sezon başlamadan bakalım hangi takım ya da takımlar transfer şampiyonu olacak. Süper Lig'e hangi yıldız oyuncular gelecek ve ne kadar katkı verecek. Son senelerde Osimhen ve Icardi ile başlayan yıldız yağmuru sürecek mi?

Gündemdeki isimler Sane, İlkay Gündoğan, Amara Diouf. Dzeko ve Tadıc ülkemizden ayrılırken onların yerine yeni oyuncular dolduracak. Yeni sezonda kadrosu yenilenmiş takımlarla Süper Lig'de yeni bir yarış başlayacak. Ancak önce Avrupa başarısı. Umarım bu sezon Avrupa'da yer alan takımlarımız erken vedalarla dönmezler. Uzun zamandır kulüp bazında hasret kaldığımız Avrupa başarısına yeni sezonda ulaşırız.