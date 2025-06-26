Transfer sezonunda yaprak kıpırdamıyor

Her sezon bitiminde özellikle büyük takım taraftarları transfer bombalarının art arda patlamasını beklerken maalesef bu sezon hayal kırıklığı yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş içinde sadece sarı kırmızılı takım Alman oyuncu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

Tek imzasını Sane'ye attıran Galatasaray özellikle Muslera'nın ayrılışının ardından 14 sene sonra kaleci aramak zorunda. Yabancı bir kaleci transferi isteyen Galatasaray Muslera seviyesinde iyi bir kaleciyi bulmakta güçlük çekecek. Fenerbahçe ise şampiyonluksuz geçen bir sezonun ardından transferde sessiz.

Her zaman transfer döneminin kuşkusuz şampiyonu olan sarı lacivertliler henüz kimseye imza attırmadı. Yine önemli isimlerini kadroya katarak sezon sonu şampiyonluğu hedefleyecek Fenerbahçe'de hareket yok. Beşiktaş iki büyük takım gibi sessizliğini koruyor.

Transfer sezonunun kısır geçmesi akla "yoksa futbol heyecanı azalıyor mu?" sorusunu getirdi. Galatasaray'ın üç sene üst üste şampiyon olmasının ardından daha çok transfer yapması ve farkın azalması için uğraşması gereken Fenerbahçe ve Beşiktaş beklemede. Galatasaray'da ise en büyük sorun Osimhen. Nijeryalı yıldız gidecek mi kalacak mı sorusunun yanıtı henüz bulunamadı.

Arabistan'dan gelen teklifi geri çevirdiği söylenen Osimhen Galatasaray'a da bir yanıt vermedi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro peşinde olan sarı kırmızılı ekibin belki de en önemli parçası Osimhen olacak. Ya o parça tam oturacak ya da o parçanın oluşturduğu boşluk dolmaya çalışacak. Bu karar tamamen Osimhen'de. Bakalım bekleyip görelim. Sakatlıktan dönecek olan Icardi eski formu aratır mı yoksa yeni bir transfer etkisi gösterir mi onu da henüz kestirmek mümkün değil. Bir futbolsever olarak Arjantinli yıldız oyuncunun eski günlerine dönmesi. Böyle kaliteli oyuncuları Süper Lig'de görmek herkesin dileği.

Sane transferinde Mesut Özil'in devreye girdiği ve yakın arkadaşına "Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a git" dediği iddia edilmişti. Özil bu iddiayı yalanlarken Fenerbahçe'nin eski oyuncularının takımlarını çok iyi anmadığı kesin. Bu sezon bitiminde takıma veda eden Dzeko ve Tadic gibi iki yıldız oyuncuya tesislerin mutfağında yapılan veda töreni ise büyük bir skandal olarak görüldü. Üst düzey yıldız oyunculara yapılan bu muamele sadece Türkiye değil tüm Avrupa'ya malzeme oldu.

Bu Fenerbahçe'nin imajı açısından çok kötü. Mourinho gibi idol bir teknik adamın başında bulunduğu takıma gelmek için sıra beklemesi gereken oyuncular var mı derseniz henüz yok. Transfer sessizliğinde de bunu anlamış oluruz. Fenerbahçe'de ki kan kaybı hem imaj çalışmasında hem de sahada devam ediyor.

Ağustos ayına az bir zaman kala beklenen transfer bombalarının patlaması istiyoruz. Transfer hem futbola bir renk bir heyecan katarken önümüzdeki sezonun ne kadar rekabet halinde geçeceğini de hatırlatıyor. Henüz bizi Sane dışında heyecanlandıracak yıldız oyuncu gelmedi. Ama transfer sezonu devam ediyor. Eminiz Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirecek, Fenerbahçe alışık olduğu yıldız oyuncuları indirecek ve Beşiktaş iddialı isimleri kadrosuna katacaktır.