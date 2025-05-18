Transfer tamam gibi: De Bruyne, Mertens'ten bilgi aldı

İtalyan haber sitesi Calciomercato'nun aktardığına göre, Napoli ile Manchester City’nin Belçikalı kaptanı Kevin De Bruyne arasında maaş konusunda yaklaşık 3 milyon dolarlık fark bulunuyor. Napoli, 33 yaşındaki oyuncuya yıllık 7 milyon dolar ve primler içeren iki yıllık bir kontrat teklif ederken, De Bruyne yıllık 10 milyon dolar seviyesinde bir maaş beklentisini koruyor.

Yıldız oyuncunun eşi Napoli'de ortaya çıktı: Transfer haberleri patladı

CONTE İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan De Bruyne, Etihad Stadı’na veda etmeye hazırlanıyor. Altı Premier Lig şampiyonluğu bulunan tecrübeli orta saha, MLS ve Suudi Arabistan kulüplerinden de teklif alsa da, Calciomercato'nun haberine göre önceliğini Napoli’ye verdi. Önümüzdeki hafta teknik direktör Antonio Conte ile doğrudan görüşmesi bekleniyor. Görüşmede maddi detayların ve teknik planlamanın ele alınması öngörülüyor.

MERTENS’TEN BİLGİ ALDI

Napoli transferi yalnızca futbol odaklı bir karar olmayabilir. Calciomercato, De Bruyne’ün eşi Michele Lacroix’in geçtiğimiz günlerde Napoli’yi ziyaret ettiğini ve çocukları için okul araştırdığını aktarıyor. Ayrıca yıldız oyuncunun, milli takımdan arkadaşı Romelu Lukaku ve Napoli efsanesi Dries Mertens ile temas kurarak kulüp ve şehir hakkında bilgi aldığı da belirtiliyor.

Haziran sonunda 34 yaşına girecek olan Kevin De Bruyne’nin, kariyerinin son yıllarını hem sportif hem de ailesi açısından en doğru yerde geçirmek istediği ifade ediliyor. Napoli cephesinde ise bu transferi bitirmek için tüm imkanların seferber edildiği görülüyor.