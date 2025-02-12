Transfer yasağı olan Samsunspor 7 oyuncusunu kaybetti

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı alan ve sezon başında 12 futbolcusunu kaybeden Samsunspor, devre arasında da 7 oyuncusuyla vedalaştı.

Yeni sezonda transfer tahtası açılacak Samsunspor, dar kadrosuna rağmen Trendyol Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürüyor. Sezon başında 12, devre arasında da 7 futbolcusuyla vedalaşan Karadeniz temsilcisi, sezonun geri kalanında da kısıtlı kadro ile mücadele verecek.

Samsunspor, devre arası kış transfer sezonunda kadrosunu güçlendiremezken forvet oyuncusu Ercan Kara'yı Rapid Wien'e kiraladı. Fransız forvet Gaetan Laura MKE Ankaragücü’ne transfer olurken, kaleci Muammer Yıldırım Elazığspor’a, Mustafa Haluk Tan, Serik Belediyespor’a (kiralık), Enes Albak Ankara Demir'a (kiralık) gitti. Kadroda bulunan Moussa Guel ve U19’a transfer edilen Kazak asıllı Dinmukhamed Saiyn’in de sözleşmeleri feshedildi.



SEZON BAŞINDAN BERİ AYRILAN FUTBOLCU SAYISI 19 OLDU

Ligde 43 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor’da devre arasında takımdan ayrılan 7 futbolcunun yanı sıra sezon başında da Benito Raman, Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Jakup Szumski, Osman Çelik, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen, Yusuf Ensar Poyrazlı, Şener Kaya ve Berk Taşçı gitmişti.