Transfer yasağı olan Samsunspor 7 oyuncusunu kaybetti

Kaynak: İHA
Transfer yasağı olan Samsunspor 7 oyuncusunu kaybetti

FIFA’nın transfer yasağı verdiği Süper Lig kulüplerinden Samsunspor ara transferde 7 oyuncusu ile yolları ayırdı. Karadeniz ekibi sezon başından bu yana 12 futbolcusunu kaybetti.

FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı alan ve sezon başında 12 futbolcusunu kaybeden Samsunspor, devre arasında da 7 oyuncusuyla vedalaştı.

Yeni sezonda transfer tahtası açılacak Samsunspor, dar kadrosuna rağmen Trendyol Süper Lig'de zirve iddiasını sürdürüyor. Sezon başında 12, devre arasında da 7 futbolcusuyla vedalaşan Karadeniz temsilcisi, sezonun geri kalanında da kısıtlı kadro ile mücadele verecek.

Samsunspor, devre arası kış transfer sezonunda kadrosunu güçlendiremezken forvet oyuncusu Ercan Kara'yı Rapid Wien'e kiraladı. Fransız forvet Gaetan Laura MKE Ankaragücü’ne transfer olurken, kaleci Muammer Yıldırım Elazığspor’a, Mustafa Haluk Tan, Serik Belediyespor’a (kiralık), Enes Albak Ankara Demir'a (kiralık) gitti. Kadroda bulunan Moussa Guel ve U19’a transfer edilen Kazak asıllı Dinmukhamed Saiyn’in de sözleşmeleri feshedildi.

SEZON BAŞINDAN BERİ AYRILAN FUTBOLCU SAYISI 19 OLDU

Ligde 43 puanla 3. sırada yer alan Samsunspor’da devre arasında takımdan ayrılan 7 futbolcunun yanı sıra sezon başında da Benito Raman, Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Moryke Fofana, Jakup Szumski, Osman Çelik, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen, Yusuf Ensar Poyrazlı, Şener Kaya ve Berk Taşçı gitmişti.

Son Haberler
Kuşadası’nda ‘tsunami’ endişesi
Kuşadası’nda ‘tsunami’ endişesi
Çocuklarınıza sakın bu ürünü almayın... Ticaret Bakanlığı o ürün için düğmeye bastı!
Çocuklarınıza sakın bu ürünü almayın... Ticaret Bakanlığı o ürün için düğmeye bastı!
Trabzon’daki hırsız, Samsun’da yakalandı
Trabzon’daki hırsız, Samsun’da yakalandı
Kaçak yollarla yurda giren göçmenler tır dorsesinde yakalandı
Kaçak yollarla yurda giren göçmenler tır dorsesinde yakalandı
Erzurumspor FK evinde Gençler'e kaybetti
Erzurumspor FK evinde Gençler'e kaybetti