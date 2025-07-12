Transferde Fenerbahçe Milan'ı yendi

Gent'in İngiliz sol beki Archie Brown için İtalyan devi Milan ile transfer yarışına giren Fenerbahçe, yarışı kazandı.

İki kulüp de 8 milyon euroyu geçen bir bonservis bedeli karşılığında Gent ile anlaşmıştı.

Transfer için Brüksel'e özel uçak gönderen iki kulüp 23 yaşındaki futbolcunun kararını bekliyordu.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığına göre transferde gülen taraf Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertli kulüp futbolcuyu bugün İstanbul'a getirecek.