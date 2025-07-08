Transferde Fenerbahçe'nin karşısına yine Commoli çıktı

Süper Lig'e iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı sürüyor. Al Nassr'dan Jhon Duran'ı renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendiren sarı lacivertliler sol bek için de arayışlarına devam ediyor.

Geçen sezon Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic’in bonservisini almayan Fenerbahçe, İtalyan ekibi ile bir başka transferde yine karşı karşıya geldi.

Strasbourg’un 20 yaşındaki sol beki Diego Moreira'nın iki takımın da transfer listesinde olduğu öğrenildi. Portekiz asıllı Belçikalı futbolcu, geride kalan sezonda 34 resmi maça çıktı, 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Oyuncu için Fransız kulübüne iki takımın da teklif yapacağı belirtildi.

Genel menajerliğini bir dönem Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli'nin yürüttüğü İtalyan devi, Jonathan David transferinde de sarı lacivertliler ile karşı karşı gelmiş, oyuncuya imza attıran Juventus olmuştu.