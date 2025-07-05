Transferde Galatasaray'a rakip! O yıldız Fenerbahçe'ye önerildi

Galatasaray'ın geçen sezon da kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze'yi yeniden gündemine aldığı ileri sürüldü.

Yaşadığı mali krizi nedeniyle birçok futbolcusunu satmak zorunda olan Lyon'da forma giyen Mikautadze transferinde, Fransız kulübünün bu durumu sarı-kırmızılılar için avantaj olarak görülüyor.

GEORGES MIKAUTADZE İÇİN GALATASARAY'A ŞOK!

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, Gürcü kanat forvet için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedelini gözden çıkarmış durumda.

Haber detayında, Mikautadze'nin Fenerbahçe'ye de tavsiye edildiği ve Galatasaray'ın sarı-lacivertli ezeli rakibiyle bir transfer kapışmasına girebileceği ileri sürüldü.

Santrforun yanı sıra sol kanatta da oynayabilen 24 yaşındaki oyuncunun, Barış Alper Yılmaz'ın satılması halinde bu bölgede görev alabileceği ve Gürcü futbolcunun bu çok yönlülüğünün teknik direktör Okan Buruk'u cezbettiği iddia edildi.