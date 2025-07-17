Transferde Osimhen arası bitti! Galatasaray gaza basacak

İtalyan basınının önde gelen yayın organlarından La Gazzetta dello Sport, Sarı-Kırmızılılar'ın Inter’le masaya oturduğunu yazdı.

Habere göre; Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio ile bizzat görüşerek Hakan Çalhanoğlu transferini masaya yatırdı. Ancak aynı dönemde Victor Osimhen için yürütülen görüşmelere ağırlık verilmesi nedeniyle Hakan operasyonu ikinci plana itildi.

Henüz somut adımlar atılmasa da Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na olan ilgisi sürüyor. Ancak bu yaz için büyük çaplı bir girişim beklenmiyor.

SAVUNMAYA PAVARD HAMLESİ

Galatasaray, Inter'den yalnızca Hakan değil, Benjamin Pavard için de nabız yokladı. Hem sağ bek hem de stoper oynayabilen 29 yaşındaki Fransız yıldız, Okan Buruk’un sistemine uygun bir profil olarak dikkat çekiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın önümüzdeki günlerde Pavard için resmi bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

ORTA SAHAYA GENÇ TAKVİYE: TOMAS RIGO

Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından biri olarak gösterilen Tomas Rigo da Galatasaray’ın radarında. Slovak orta saha oyuncusu, U21 Avrupa Şampiyonası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Baník Ostrava forması giyen 23 yaşındaki futbolcu için Galatasaray dışında Sevilla ve Ajax gibi kulüpler de devrede.

SACHA BOEY ISRARI SÜRÜYOR

Galatasaray, sağ bek transferinde gözünü tanıdık bir isme çevirdi: Sacha Boey. Bayern Münih'in kadroda düşünmediği Fransız oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtiliyor.

Ancak Boey’nin, Marsilya’dan gelen tekliflere daha sıcak baktığı öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, 24 yaşındaki eski oyuncusunu yüksek maaşla yeniden Florya’ya döndürmenin planlarını yapıyor.