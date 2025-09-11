Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Golcü oyuncu Michy Batshuayi için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı santrfor, Almanya'da beklentilerin altında kaldı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte geleceği belirsizliğe sürüklenen Michy Batshuayi, Süper Lig ekibine imza atmaya hazırlanıyor.

MICHY BATSHUAYI SÜPER LİG'İN 3 BÜYÜĞÜNDE FORMA GİYMİŞTİ

Michy Batshuayi, Süper Lig'de daha önce sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymişti. Oynadığı kulüplerde genellikle kulübeden gelip skor katkısında bulunan deneyimli golcü, geçen sezonun ortasında Galatasaray'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Ancak Michy Batshuayi, Alman ekibinden de aynı akıbeti yaşadı. Aldığı sürelerden memnun olmayan tecrübeli forvet, son dakika transferiyle Türkiye'nin yolunu tutabilir.

MICHY BATSHUAYI İÇİN GÖZTEPE SESLERİ

Süper Lig'de son 2 sezondur flaş bir çıkış yakalayan İzmir ekiplerinden Göztepe, Michy Batshuayi için harekete geçti. Akşam'da yer alan habere göre; Belçikalı futbolcunun kiralanması için İzmir ekibinin transfer döneminin bitmesine saatler kala son bir atak yaptığı ve Michy Batshuayi'nin de gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

Romulo'yu, Leipzig'e satan İzmir ekibinin transferi kısa sürede transferi resmiyete dökebileceği öne sürüldü.

