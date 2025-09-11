Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Akşam
Transferde son dakika sürprizi! Mich Batshuayi Süper Lig'e geri dönüyor

Ülkemizde son olarak Galatasaray forması giyen Michy Batshuayi için transferin son günlerinde flaş bir gelişme yaşandı. Kariyerine Bundesliga ekibi Frankfurt'ta devam eden Michy Batshuayi, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Golcü oyuncu Michy Batshuayi için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen Belçikalı santrfor, Almanya'da beklentilerin altında kaldı. Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte geleceği belirsizliğe sürüklenen Michy Batshuayi, Süper Lig ekibine imza atmaya hazırlanıyor.

MICHY BATSHUAYI SÜPER LİG'İN 3 BÜYÜĞÜNDE FORMA GİYMİŞTİ

Michy Batshuayi, Süper Lig'de daha önce sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giymişti. Oynadığı kulüplerde genellikle kulübeden gelip skor katkısında bulunan deneyimli golcü, geçen sezonun ortasında Galatasaray'dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Ancak Michy Batshuayi, Alman ekibinden de aynı akıbeti yaşadı. Aldığı sürelerden memnun olmayan tecrübeli forvet, son dakika transferiyle Türkiye'nin yolunu tutabilir.

Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!Atletico Madrid Galatasaray'ın yıldızını istiyor!

v.jpg

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig'de büyük sürpriz: Vedat Muriqi ezeli rakibe imza atıyorTransferi resmen duyurdular! Süper Lig'de büyük sürpriz: Vedat Muriqi ezeli rakibe imza atıyor

MICHY BATSHUAYI İÇİN GÖZTEPE SESLERİ

Süper Lig'de son 2 sezondur flaş bir çıkış yakalayan İzmir ekiplerinden Göztepe, Michy Batshuayi için harekete geçti. Akşam'da yer alan habere göre; Belçikalı futbolcunun kiralanması için İzmir ekibinin transfer döneminin bitmesine saatler kala son bir atak yaptığı ve Michy Batshuayi'nin de gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

Romulo'yu, Leipzig'e satan İzmir ekibinin transferi kısa sürede transferi resmiyete dökebileceği öne sürüldü.

Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadıTransferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadı

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladıDomenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...

Son Haberler
Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Galatasaray Eyüp Aydın için Süper Lig ekibiyle anlaştı!
MHP’nin ‘Öcalan’ talebi komisyona geliyor! Açılım tiyatrosu kaldığı yerden devam ediyor…
MHP’nin ‘Öcalan’ talebi komisyona geliyor! Açılım tiyatrosu kaldığı yerden devam ediyor…
Brent petrolün varil fiyatı güne düşüşle başladı! İşte brent petrolde günün ilk rakamı (11 Eylül 2025)
Brent petrolün varil fiyatı güne düşüşle başladı!
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı! (11 Eylül 2025)
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı!
Tatil dönüşünde sağlığı koruma yollarını uzmanlar anlattı
Tatil dönüşünde sağlığı koruma yollarını uzmanlar anlattı