Transferi gece yarısı duyurdular! İşte Victor Osimhen'in yeni takımı...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Transferi gece yarısı duyurdular! İşte Victor Osimhen'in yeni takımı...

Galatasaray'ın bonservisini almak için yoğun mesai harcadığı Victor Osimhen için sarı-kırmızılılara kötü bir haber geldi. Nijeryalı oyuncunun önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray'ın bu sezonki Süper Lig şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Son dönemde Suudi Arabistan'da çıkan Victor Osimhen haberine gece geç saatlerde bir yenisi eklendi.

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ BİTTİ İDDİASI

Ülke basınındaki haberlere göre; Al Hilal, Victor Osimhen transferini resmen bitirdi. Geçtiğimiz günlerde de Suudi basınında, Al Hilal'in Osimhen'le 3 yıllık anlaşma sağladığı ve oyuncunun yıllık 45 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.

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FORMASINI SATIŞA ÇIKARDILAR

Al Hilal, resmi sitesinde yer alan oyuncu forma satışları sekmesinde mevcut oyuncuların yanında Osimhen'i de eklemişti. Osimhen'in isminin yazması ve formanın satışa sunulması kısa sürede gündem olmuş daha sonra yıldız oyuncunun ismi siteden kaldırılmıştı.

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