Transferi gündemdeydi, Trabzonspor'a galibiyeti getirdi!

Trabzonspor 12 günlük Erzurum kampının son hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaştı.

GENÇ OYUNCU SALİH PERDEYİ AÇTI

Bordo Mavililer Salih Malkoçoğlu'nun ilk yarıda attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı.

Ümraniyespor Emre Kaplan'ın attığı golle ikinci yarıya hızlı başlayarak skora dengeyi getirdi.

OZAN TUFAN YILDIZLAŞTI

Karşılaşmada son sözü 76 ve 77'inci dakikalarda peş peşe attığı gollerle Trabzonspor söyledi. 76'da Nwakaeme'ye asist yapan Ozan Tufan hemen peşine de ağları havalandırarak galibiyetin mimarı oldu.

Rusya'dan Lokomotiv Moskova'nın transfer gündeminde yer alan Ozan Tufan'ın 90 dakika sahada kalarak etkileyici bir performansa imza attı.