Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadı

Kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak, potansiyeli ile ön plana çıkan 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın, TFF 3. Lig ekibine transfer oldu.

TFF. 3. Lig 4. Grup'ta transfer yasağını lig haftasında kaldırarak 10 yeni oyuncusuna lisans çıkaran Balıkesirspor, Fenerbahçe'den takviye yaptı. Balıkesir temsilcisi, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

FENERBAHÇE GEÇEN SEZON AKSARAYSPOR'A KİRALAMIŞTI

Sarı-lacivertlilerde profesyonel olan Ahmet Necat Aydıni geçen sezon kiralık olarak 68 Aksarayspor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe camiasının büyük beklentiler içerisinde olduğu genç oyuncu, Süper Lig ve Avrupa maçlarında hiç forma giymemişti.

Ahmet Necat Aydın, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor mücadelesinde sarı-lacivertli formayı ilk ve son kez sırtına geçirmişti.

