Transferi resmen açıkladılar! Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık: Yeni takımını duyanlar inanamadı

TFF. 3. Lig 4. Grup'ta transfer yasağını lig haftasında kaldırarak 10 yeni oyuncusuna lisans çıkaran Balıkesirspor, Fenerbahçe'den takviye yaptı. Balıkesir temsilcisi, Fenerbahçe'den 20 yaşındaki sol bek Ahmet Necat Aydın ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Domenico Todesco Fenerbahçe'de çok hızlı başladı! 2 yıldız oyuncunun biletini kesti: Süper Lig ekibi görüşmelere başladı

Victor Osimhen'den Galatasaray için büyük fedakarlık! 40 yıllık Cimbomlu gibi...

FENERBAHÇE GEÇEN SEZON AKSARAYSPOR'A KİRALAMIŞTI



Sarı-lacivertlilerde profesyonel olan Ahmet Necat Aydıni geçen sezon kiralık olarak 68 Aksarayspor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe camiasının büyük beklentiler içerisinde olduğu genç oyuncu, Süper Lig ve Avrupa maçlarında hiç forma giymemişti.

Ahmet Necat Aydın, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Adanaspor mücadelesinde sarı-lacivertli formayı ilk ve son kez sırtına geçirmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi yüzleri güldürüyor!

Göztepe Galatasaray'ın yıldızı için teklif yaptı!

Beşiktaş'a 96 milyon euroluk golcü!

Samsunspor'a çok kötü haber!

Sadettin Saran'dan Ali Koç'a salvolar! Basın toplantısında açtı ağzını yumdu gözünü

Kayserispor açıkladı! Gökhan Sazdağı Beşiktaş'ta