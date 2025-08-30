Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile yollar ayrılıyor. Geçen sezonun ortalarından itibaren İrfan Can Eğribayat tercihi sebebiyle forma şansı bulamayan Hırvat eldiven, takıma veda ediyor. Dominik Livakovic'in yeni kulübü büyük ölçüde netlik kazandı.

DOMINIK LIVAKOVIC BENFICA MAÇINDA SINIFI GEÇMİŞTİ

Dominik Livakovic, her ne kadar son oynanan Benfica karşılaşmasında kaleyi korusa da ayrılığı kafasına koydu. Performansıyla beğeni toplayan tecrübeli kaleci, yeni takımı için bavullarını toplamaya başladı.

Fenerbahçe'de vedaya hazırlanan Dominik Livakovic, Premier Lig ekibine 3 yıllığına imzayı atmaya hazırlanıyor.

DOMINIK LIVAKOVIC PREMIER LİG'E GİDİYOR

Akşam'da yer alan habere göre; İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Dominik Livakovic, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile anlaşmaya yakın. Forest, Dominik Livakovic ile 3 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Ada temsilcisi, Fenerbahçe ile görüşmelerine devam ederken, Hırvat kalecinin de hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ileri sürülürken, Dominik Livakovic'in Nottingham Forest forması giymeye istekli olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Dominik Livakovic'in piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

