Transferi resmen duyurdular! Michy Batshuayi geri dönüyor: Herkes şok oldu

Michy Batshuayi, Frankfurt defterini kapatmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da forma giydikten sonra Bundesliga'nın yolunu tutan Michy Batshuayi, Almanya'da da umduğunu bulamadı.

MICHY BATSHUAYI'NİN BİLETİ KESİLDİ

Bundesliga ekibi Frankfurt, Michy Batshuayi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Performansı sebebiyle beklentilerin altında kalan Belçikalı oyuncunun bileti kesildi.

Teknik ekip, Michy Batshuayi'nin gönderilmesine dair rapor sunarken oyuncunun kendisinden kulüp bulması istendi. Bu nedenle de sezonun fırsat transferi resmen gerçekleşiyor.

MICHY BATSHUAYI PREMIER LİG'E DÖNÜYOR

Akşam'da yer alan habere göre; Michy Batshuayi yeniden İngiltere'ye dönmenin hesaplarını yapıyor. Adı açıklanmayan bazı Premier Lig ekiplerinin Belçikalı oyuncu ile yakından ilgilendiği ve Frankfurt'a teklif yapacakları ileri sürüldü. Ayrıntılarında, daha önce Ada'da top koşturan Michy Batshuayi'nin, Premier Lig'e dönmeye sıcak baktığı ve daha fazla forma şansı bulmayı hedeflediği aktarıldı.

Bu doğrultuda transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Michy Batshuayi'nin sezona Premier Lig'de devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

