Transferi resmen duyurdular! Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray'a veda

Geçtiğimiz sezonu 2 farklı takımda kiralık olarak geçiren Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönmüştü. Sarı-kırmızılı ekipte antrenman performansıyla takdir toplayan 26 yaşındaki futbolcu Okan Buruk'un kararıyla yeniden kendine yer buldu.

Buna karşın Galatasaray'ın ayrılığına sıcak baktığı Nicolo Zaniolo için Serie A ekibi devreye girdi.

NICOLO ZANIOLO YENİDEN SERIE A'YA DOĞRU

Star Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nicolo Zaniolo için sürpriz bir talip çıktı. Serie A ekiplerinden Udinese, yıldız on numara için harekete geçti. Siyah-beyazlıların,Nicolo Zaniolo için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı yazıldı.

Yabancı kontenjanını hesaba katan sarı-kırmızılıların da İtalyan oyuncuya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı aktarıldı.

Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo ile bonservisiyle ya da kiralık olarak yollarını ayırabileceği bilgisi haberin detaylarında yer aldı.

NICOLO ZANIOLO'YA HOLLANDA'DAN DA TALİP VAR

Öte yandan Nicolo Zaniolo'ya Hollanda'dan da ilgi olduğu kaydedildi. PSV Eindhoven'in İtalyan futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına bitecek olan Nicolo Zaniolo'nun 12 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

