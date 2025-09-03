Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

3 sezondur Arabistan'da forma giyen Sadio Mane gemileri yaktı. Arabistan'dan ayrılmak isteyen tecrübeli futbolcu için Avrupa'dan birçok talip vardı ancak transfer döneminin kapanması ile bu ihtimal ortadan kalktı. Yıldız oyuncu için Süper Lig'den de ilgi var. Sadio Mane'nin ise ülkemize gelmesine artık kesin gözüyle bakılıyor.

SADIO MANE BEŞİKTAŞ'A YAKIN

Akşam'da yer alan habere göre; Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Sadio Mane için de nabız yoklayacak. Sol kanat için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlıların, listesinin başında Mane'nin olduğu öne sürüldü. Senegalli oyuncunun da bu transfere sıcak baktığı kaydedildi. Beşiktaş ile Al Nassr'ın yakın zamanda görüşeceği ve transferin tamamlanacağı belirtildi.

SADIO MANE GEÇEN SEZON 32 KEZ SKORA ETKİ ETTİ

Sadio Mane, geçen sezon Al Nassr formasıyla 47 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 4033 dakika sahada kalan Senegalli yıldız oyuncu, 18 gol ve 14 asistle skora etki etti.

