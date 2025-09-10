Transferi resmen duyurdular! Süper Lig'de büyük sürpriz: Vedat Muriqi ezeli rakibe imza atıyor

Türkiye'de transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Süper Lig devi, Vedat Muriqi kadrosuna katıyor. İspanya'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi için sürpriz gelişmeyi İspanyol basını duyurdu.

VEDAT MURIQI MALLORCA'DAN AYRILIYOR

Avrupa'da transfer dönemi sona ererken, LaLiga ekiplerinden Mallorca'da kadro planlaması tepkilerin odağında. İspanyol temsilcisinde birisi Vedat Muriqi olmak üzere toplam 4 santrfor bulunurken, Mallorca'nın Muriqi'nin kiralık ya da bonservisiyle transferine sıcak baktığı ileri sürüldü.

Son olarak Leeds'ten Mateo Joseph'i kiralayan İspanyol ekibi Türkiye'de açık olan transfer döneminden hareketle Vedat Muriqi'ye veda etmeye hazırlanıyor.

VEDAT MURIQI GALATASARAY'A GELİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre; Süper Lig devlerinden Galatasaray, Vedat Muriqi'yi kiralamak istiyor. Haberde, Mauro Icardi'nin tam olarak beklenen formu yakalayamaması sebebiyle sarı-kırmızılıların Fenerbahçe'nin eski golcüsü için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın, Vedat Muriqi ile santrfor rotasyonunda elinin güçleneceği aktarılırken, yıldız golcünün kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.

