Hatayspor'da Volkan Demirel sahaya indi

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetiminde başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde yeni teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından dar alan çalışması yaptı.
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