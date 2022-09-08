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  • Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul’da! Transferin maliyeti belli oldu

Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul’da! Transferin maliyeti belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaparken, Icardi'yi yoğun bir taraftar kalabalığının beklediği görüntülendi. Icardi yaptığı ilk açıklamada "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım" dedi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 01:49
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Transferin maliyeti belli oldu. Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul’da

Mauro Icardi Galatasaray için İstanbul’da! Transferin maliyeti belli oldu
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Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Icardi'yi sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşkuyla karşıladı.

Kulüp yetkililerince karşılanan Icardi'ye menajerliğini de üstlenen eşi Wanda Nara ile çiftin çocukları eşlik etti.

Icardi, kendisini bekleyen binlerce taraftara "Üçlü" çektirdi. Arjantinli futbolcu, taraftarların tezahüratlarına da eşlik etti.

ICARDİ: ÇOK MUTLUYUM

Mauro Icardi, ayağının tozuyla yaptığı ilk açıklamada, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Taraftarların ilgisi için "Burada inanılmaz bir atmosfer var" diyen 29 yaşındaki santrfor, "Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 sezon için geldim. Büyük başarılar kazanmak amacıyla buradayım. Erden Timur ile 2 aydır konuşuyoruz. Ailem ve ben burada olduğumuz için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Icardi ile ailesi, havalimanından özel araçla konaklayacakları otele hareket etti.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için kasasından çıkacak bedel netlik kazandı. Süper Lig devinin kiralık transferi konusunda Paris Saint Germain'e herhangi bir bedel ödemeyeceği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların Mauro Icardi'nin yıllık maaşının 3 milyon eurosunu karşılayacağı kaydedildi. Öte yandan Mauro Icardi'nin kalan 5 milyon euroluk maaşının Paris Saint Germain tarafından ödeneceği belirtildi.

ICARDİ’NİN KARİYERİ

Mauro Icardi, 19 Şubat 1993'te Arjantin'in Rosario kentinde doğdu.

9 yaşında İspanya'nın Kanarya Adaları'nda altyapı kariyerine başlayan Icardi, Barcelona ve Sampdoria takımlarının alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Arjantinli futbolcu, profesyonel kariyerine ise 2012'de Sampdoria'da adım attı. İtalya temsilcisinde sergilediği performansla dikkat çeken Icardi, 2013'te Inter'e transfer oldu.

Milano temsilcisinde 6 sezon boyunca skorer kimliğiyle ön plana çıkan Mauro Icardi, 2019'da satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Paris Saint-Germain'in yolunu tuttu. Fransa ekibi, 2020'de 60 milyon euro karşılığında Arjantinli oyuncunun bonservisini aldı.

Icardi, PSG'de 2'şer kez lig ve Fransa Kupası ile bir defa Fransa Lig Kupası şampiyonlukları yaşadı. Mauro Icardi, 8 kez Arjantin Milli Takımı'nın da formasını giydi.

Arjantinli futbolcu, 22 gol attığı 2014-2015 sezonunda Luca Toni ve 29 kez fileleri havalandırdığı 2017-2018'de ise Ciro Immobile ile İtalya Serie A'da gol krallığı yarışının zirvesini paylaştı. Icardi, 2018'de ise İtalya'da yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.

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