TransferlerleBirlikteZafere diyen Galatasaray taraftarı isyan etti!

Sarı kırmızılı taraftarlar en yakın rakibi Fenerbahçe'den 6 puan ilerde Süper Lig'de lider olmanın keyfini yaşarken diğer taraftan devre arası transfer döneminin kısır geçmesini eleştiriyor.

TARAFTAR TRANSFER İSTİYOR

Bugün binlerce Galatasaray taraftarı sosyal medya üzerinden #TransferlerleBirlikteZafere etiketi oluşturarak sarı kırmızılı yönetimi transfer yapmaya çağırıyor. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar, Diego Costa ve son olarak Anderson Talisca gibi önemli isimleri kadrosuna katmasının ardından Galatasaray taraftarı takımına güç katacak isimleri istiyor.

SADECE AHMED KUTUCU ALINDI

Galatasaray devre arası transfer döneminde sadece Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu transfer etti. Sarı kırmızılılar Skriniar transferinde ilerlemiş ancak Slovak oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.