Transfermarkt, Victor Osimhen'in yeni piyasa değerini açıkladı

Victor Osimhen Napoli'den Galatasaray'a imza attığında 100 milyon euro piyasa değerine sahipti. Transfermarkt'ın Ekim 2024 güncellemesinin ardından Osimhen'in piyasa değeri 75 milyon euroya düştü.

70 MİLYON EURO'YA DÜŞTÜ

Osimhen'in değerindeki düşüş Mart 2025 güncellemesiyle devam etti. Transfermark'ın son güncellemesiyle 26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 5 milyon euro daha düştü ve 70 milyon euro oldu.

"GALATASARAY'IN AVRUPA'DAKİ DURUMU OLUMSUZ TABLO"

Transfermarkt Türkiye yöneticisi Gökhan Yağmur: "Victor Osimhen, kış transfer döneminde Manchester United’ın teklifine rağmen Süper Lig’de kalmayı tercih etti. Bu kararıyla, sezon başında sahip olduğu 'misafir oyuncu' statüsünü kaybetti. Artık Süper Lig’de tam bir sezon geçirecek ve Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki başarısızlığından doğan olumsuz tabloyu da paylaşacak.

Bu durum, piyasa değerinde belirgin bir düşüşe yol açtı. Yaz transfer dönemindeki bonservis bedeli ise netleşmiş değil; 65 ile 75 milyon euro arasında rakamlar telaffuz ediliyor. Büyük olasılıkla Osimhen, Türkiye’den bu piyasa değeriyle ayrılacak." şeklinde konuştu.