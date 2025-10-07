Transparan gömlek tartışması kızıştı: Seren Serengil ve Seren Görgüzel Sinan Akçıl'ı yerden yere vurdu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sinan Akçıl'ın bir konserindeki açıklamalarıyla başlayan Edis'in transparan gömleği hakkındaki tartışma, magazin gündemini sarstı. Akçıl'ın sert eleştirilerine sosyal medya tepkileri çığ gibi büyürken, polemiğe Seren Serengil ve Selen Görgüzel de dahil oldu. İki ünlü ismin Akçıl'a yönelik çarpıcı yorumları dikkat çekti.

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, meslektaşı Edis'in son dönemde çok konuşulan transparan gömleğini hedef alan eleştirilerde bulundu.

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-3.jpg

Akçıl'ın bu sözlerine ilk yanıt magazin dünyasının tanıdık simalarından Seren Serengil'den geldi.

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-2.jpeg

SİNAN AKÇIL'DAN TRANSPARAN GÖMLEĞE SERT ELEŞTİRİ

Sinan Akçıl, Edis'in giydiği transparan gömlek hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdi: "Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.”

Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, eleştirilerin hedefi olan Edis ise sessizliğini korumayı sürdürdü.

Malatya’da Sinan Akçıl çılgınlığıMalatya’da Sinan Akçıl çılgınlığı

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-4.jpeg

Tam bu sırada, olaya dahil olan Seren Serengil'in bir magazin sayfasının altına yazdığı yorum gündeme bomba gibi düştü.

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-24.jpg

SEREN SERENGİL'DEN AKÇIL'A AĞIR SÖZLER

Seren Serengil, Sinan Akçıl'ın sözlerine sert bir dille karşılık verdi. Serengil, Akçıl'a 'Sanatçıların Temu temsilcisi' diyerek seslendi ve şu yorumu yaptı: 'Seni bütünüyle görmesek harika olacak! Bir halt da olamadın, olana dil uzatma kompleksinden bir arın artık'

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-10.jpg

SELEN GÖRGÜZEL'DEN ESTETİK HATIRLATMASI

Tartışmaya sonradan dahil olan bir diğer isim ise Selen Görgüzel oldu. Şarkıcı Sinan Akçıl'ın estetik operasyonlarını hatırlatarak çarpıcı bir göndermede bulundu: "Keşke dolgu yaptırıp kaş ektireceğine transparan gömlek giyseydin"

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-1.jpeg

Selen Görgüzel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kez yeniden paylaşıldı.

Sinan Akçıl’la aşkı kısa süren Ece Erken meyhanede coştu: Ayrılık acısını çabuk unuttuSinan Akçıl’la aşkı kısa süren Ece Erken meyhanede coştu: Ayrılık acısını çabuk unuttu

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-1.jpg

SOSYAL MEDYADAN AKÇIL'A GELEN DİĞER TEPKİLER

Sinan Akçıl'ın sözlerine sosyal medya kullanıcılarından da çok sayıda eleştiri geldi. Akçıl'a yöneltilen diğer tepki ve yorumlar ise şunlardı:

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-4.jpeg

• "Bu özgüveni bir yere oturtamadım."

• "Estetikli biri için fazla iddialısın."

• "Affettik Sinan çünkü seninkini görmek istemiyoruz."

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-4.jpg

• "Merak ediyorum cidden nasıl bir düşünceyle yazdı bunu."

• "Yıllardır yeterince gördük zaten."

• "Olmadı Sinan..."

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-21.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-22.jpg

Ece Erken Sinan Akçıl'la aşkını ilan etti! Eniştem diyorduEce Erken Sinan Akçıl'la aşkını ilan etti! Eniştem diyordu

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-23.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-2.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-5.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-6.jpeg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-6.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-7.jpg

Sinan Akçıl'ın Erdoğan'ın elini öpmesi sosyal medyada gündem olduSinan Akçıl'ın Erdoğan'ın elini öpmesi sosyal medyada gündem oldu

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-12.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-16.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-18.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-19.jpg

transparan-gomlek-tartismasi-kizisti-seren-serengil-ve-seren-gorguzel-sinan-akcili-yerden-yere-vurdu-yenicag-20.jpg

Son Haberler
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
AKP’nin kalesinde bir yılda dördüncü zam geldi: Vatandaşlar isyan etti
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Denizli’de korkunç kaza! Çöp kamyonu kadını metrelerce sürükledi
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Trabzon’dan sonra Artvin! Hopa-Arhavi açıklarında insansız deniz aracı
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatri
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor
Alperen Şengün fırtına gibi başladı! Bıraktığı yerden devam ediyor