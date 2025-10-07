Transparan gömlek tartışması kızıştı: Seren Serengil ve Seren Görgüzel Sinan Akçıl'ı yerden yere vurdu!

Malatya Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Sinan Akçıl, meslektaşı Edis'in son dönemde çok konuşulan transparan gömleğini hedef alan eleştirilerde bulundu.

Akçıl'ın bu sözlerine ilk yanıt magazin dünyasının tanıdık simalarından Seren Serengil'den geldi.

SİNAN AKÇIL'DAN TRANSPARAN GÖMLEĞE SERT ELEŞTİRİ

Sinan Akçıl, Edis'in giydiği transparan gömlek hakkında düşüncelerini açıkça dile getirdi: "Vallahi kimse kusura bakmasın, ben sizin çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim. Çoluk çocuk izliyor. Erkek erkek gibi, kadın kadın gibi giyinmeli. Net düşüncem budur. Nokta.”

Bu açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, eleştirilerin hedefi olan Edis ise sessizliğini korumayı sürdürdü.

Tam bu sırada, olaya dahil olan Seren Serengil'in bir magazin sayfasının altına yazdığı yorum gündeme bomba gibi düştü.

SEREN SERENGİL'DEN AKÇIL'A AĞIR SÖZLER

Seren Serengil, Sinan Akçıl'ın sözlerine sert bir dille karşılık verdi. Serengil, Akçıl'a 'Sanatçıların Temu temsilcisi' diyerek seslendi ve şu yorumu yaptı: 'Seni bütünüyle görmesek harika olacak! Bir halt da olamadın, olana dil uzatma kompleksinden bir arın artık'

SELEN GÖRGÜZEL'DEN ESTETİK HATIRLATMASI

Tartışmaya sonradan dahil olan bir diğer isim ise Selen Görgüzel oldu. Şarkıcı Sinan Akçıl'ın estetik operasyonlarını hatırlatarak çarpıcı bir göndermede bulundu: "Keşke dolgu yaptırıp kaş ektireceğine transparan gömlek giyseydin"

Selen Görgüzel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve binlerce kez yeniden paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN AKÇIL'A GELEN DİĞER TEPKİLER

Sinan Akçıl'ın sözlerine sosyal medya kullanıcılarından da çok sayıda eleştiri geldi. Akçıl'a yöneltilen diğer tepki ve yorumlar ise şunlardı:

• "Bu özgüveni bir yere oturtamadım."

• "Estetikli biri için fazla iddialısın."

• "Affettik Sinan çünkü seninkini görmek istemiyoruz."

• "Merak ediyorum cidden nasıl bir düşünceyle yazdı bunu."

• "Yıllardır yeterince gördük zaten."

• "Olmadı Sinan..."

