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Travma sonrası o stres bozukluğuna dikkat

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, “TSSB olan kişilerde yüksek düzeyde kaygı, depresyon, öfke, agresyon ve uyum sorunları görülebilir” dedi ve uyarıcı açıklamalar yaptı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:45
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Travma sonrası o stres bozukluğuna dikkat
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Kısmi ya da eşik-altı belirtiler olarak belirntilen, klinik olarak işlevsellikte bozulmaya neden olan, müdahale gerektiren ama tedavi edilebilir belirtiler ile ortaya çıkan travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) ilişkin açıklamalarda bulunan Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, “Ruhsal travmada kişi gerçek bir ölüm, ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma veya kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit yaratan olayı yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya gelmiş, aşırı korku, çaresizlik ile dehşete düşme tepkisi vermiştir” diye konuştu.
 

Ergil, “Doğal afetler, insan eliyle oluşturulan travmalar (savaş, istismar gibi), kazalar, beklenmedik ani ölümler ya da ciddi, ölümcül hastalıklara yakalanma gibi durumlar ruhsal travma yaratıp travma sonrası stres bozukluğu belirtilerine neden olabilir. Olayla ilgili anıların zorlayıcı şekilde sık sık hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ile diken üstünde hissetme, çabuk irkilme, negatif düşünceler ve duygu/durum, olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve böyle durum ve ortamlardan kaçınma gibi TSSB tablosunun kriterleri karşılanmasa da temel belirti alanlarından en az 2-3 belirti görülür” diye konuştu.

EN FAZLA KİMLER RİSK ALTINDA?
 

Risk gruplarına ilişkin bilgiler de veren Ergil, şunlara dikkat çekti:

“Travma sonrasında kişilerde duygulanımda kısıtlılık, insanlardan uzaklaşma, etkinliklere ilgi kaybı, kendisi ve çevresi ile ilgili abartılı olumsuz inanışlar, geleceği kalmadığı duygusu, suçluluk ve utanç gibi olumsuz duygular ile intihar düşünceleri ortaya çıkabilir.
TSSB bugünkü haliyle ilk kez 1980'de tanı sınıflamalarına girmiştir. Eşik altı sendromların tanımlanması travmaya verilen normal cevapları da hastalık olarak değerlendirme riskini taşısa da tamamen göz ardı etmek de belirgin stresi ve işlevsellik kaybı olan bireylerin de tedaviye ulaşamamasına neden olacaktır. Hatta eşik altı belirtileri olan kişilerde öfke ve agresyonun daha sık görüldüğünü gösteren çalışmalar vardır. Bu sorunların hem ilaç tedavisi hem de psikolojik destekle başarılı tedavisi mümkündür ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir”

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