Travma sonrası stres bozukluğu nasıl önlenebilir?

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, Travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili çok önemli bilgiler verdi ve uyardı.

Travma sonrası stres bozukluğu nasıl önlenebilir?

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, “Ruhsal travma kavramı, esas olarak kişinin kendisinin veya yakınının ölüm ya da yaralanma tehlikesi olması gibi kişiyi aşırı korkutan, dehşet ve çaresizlik hisleri yaratan olaylar için kullanılır” dedi ve ekledi:

“Ruhsal travmada kişi gerçek bir ölüm, ölüm tehdidi, ağır bir yaralanma veya kendisinin ya da başkalarının fizik bütünlüğüne bir tehdit yaratan olayı yaşamış, böyle bir olaya tanık olmuş ya da böyle bir olayla karşı karşıya gelmiş, aşırı korku, çaresizlik ile dehşete düşme tepkisi vermiştir.
Doğal afetler, insan eliyle oluşturulan travmalar (savaş, istismar gibi), kazalar, beklenmedik ani ölümler ya da ciddi, ölümcül hastalıklara yakalanma gibi durumlar ruhsal travma yaratıp travma sonrası stres bozukluğu belirtilerine neden olabilir. Olayla ilgili anıların zorlayıcı şekilde sık sık hatırlanması, sürekli olarak olayın tekrarlanacağı korkusu ile diken üstünde hissetme, çabuk irkilme, negatif düşünceler ve duygu/durum, olayı hatırlatan durumlarda huzursuz olma ve böyle durum ve ortamlardan kaçınma gibi TSSB tablosunun kriterleri karşılanmasa da temel belirti alanlarından en az 2-3 belirti görülür”

HANGİ HASTALAR RİSK ALTINDA

Risk gruplarına ilişkin açıklamalarda bulunan Ergil, “Travma sonrasında kişilerde duygulanımda kısıtlılık, insanlardan uzaklaşma, etkinliklere ilgi kaybı, kendisi ve çevresi ile ilgili abartılı olumsuz inanışlar, geleceği kalmadığı duygusu, suçluluk ve utanç gibi olumsuz duygular ile intihar düşünceleri ortaya çıkabilir." dedi.

Ergil sözlerini şöyle sürdürdü:

"Travma sonrasında kimin hastalanacağını ya da ne şiddette belirtiler yaşayacağını önceden bilinmese de kadınların, daha önce herhangi bir psikiyatrik rahatsızlık geçirmiş olanların, daha önce travma geçmişi olanların veya başka bir ruhsal, bedensel hastalığı olanların daha fazla risk altında olduğu belirtildi.
TSSB bugünkü haliyle ilk kez 1980'de tanı sınıflamalarına girmiştir. Eşik altı sendromların tanımlanması travmaya verilen normal cevapları da hastalık olarak değerlendirme riskini taşısa da tamamen göz ardı etmek de belirgin stresi ve işlevsellik kaybı olan bireylerin de tedaviye ulaşamamasına neden olacaktır. Hatta eşik altı belirtileri olan kişilerde öfke ve agresyonun daha sık görüldüğünü gösteren çalışmalar vardır. Bu sorunların hem ilaç tedavisi hem de psikolojik destekle başarılı tedavisi mümkündür ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir”

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı