Trazonspor'a açılış maçı öncesi Almeida müjdesi! Transfer an meselesi...

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Portekizli on numara Andre Almeida ile ilgili İspanya'dan müjdeli haber geldi.

Trabzonspor Kocaelispor ile oynayacağı sezonun ilk maçına hazırlanırken bir yandan da transfer çalışmalarında atağa kalktı.

TRABZONSPOR TEKLİF YÜKSELTTİ, ALMEIDA KADRO DIŞI KALDI

Bordo Mavililer Valencia'dan Portekizli yıldız Andre Almeida'nın transferinde ciddi bir mesafe katetti.

İspanyol basını, taraflar arasında yapılan bonservis pazarlığında rakamsal farklılıkların azaldığını ve Trabzonspor'un teklif yükseltmesinin ardından transferin an meselesi olduğunu öne sürdü.

andre-almeida-1.jpg

Ayrıca bugün Valencia'nın Torino ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna 24 yaşındaki on numarayı dahil etmemesinin de Trabzonspor'a transferinin yakın olmasından kaynaklandığı ifade edildi.

Almeida'nın takımdan ayr bir şekilde stadyuma girdiği görüntüler ise sosyal medyada dikkat çekti.

Trabzonspor Andre Almeida'nın transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı hedefliyor.

