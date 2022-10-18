TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. işçi alacak

TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş. işçi alacağını açıkladı.
Basın İlan’da yer alana bilgilerde, “Yakın dönemde Bandırma’da üretime başlayacak olan TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş.’de işçi statüsünde çalışmak üzere aşağıdaki niteliklerde personel alımı yapılacaktır.” Denildi.
ARANAN NİTELİKLER
35 yaşını aşmamış,
Askerlik hizmetini yapmış olmak,
Meslek lisesini mezunu olmak,
Vardiyalı çalışabilmek,
Bandırma’da ikamet etmek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.