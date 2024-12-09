Tren çarpan genç yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Tren çarpan genç yaşamını yitirdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Aydın-İzmir seferini yapan trenin çarptığı 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Kuyulu Kavşağı'na yaklaşık 200 metre mesafede meydana geldi.

İddiaya göre, Fatih Kuyucu isimli 24 yaşındaki genç, Aydın-İzmir hattında sefer yapan treni fark etmeden raylara atladı. Makinist, genç adamı son anda görüp treni durdurmaya çalışsa da, çarpmanın önüne geçilemedi. Tren, Fatih Kuyucu'ya çarptı ve genç, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Olayı gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fatih Kuyucu'nun ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi. Gencin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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