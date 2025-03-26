Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ağır yaralanan 75 yaşındaki Mehmet Çayır, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti. Mehmet Çayır'ın cenazesi öğle namazını müteakip Eski Fatih Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaza, 13 Mart Perşembe günü öğlen saat 13.10'da Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde hemzemin geçitte meydana gelmiş, bisikletiyle hemzemin geçitten geçmek isteyen Mehmet Çayır (75) adlı yaşlı adama tren çarpmıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam, 13 gündür Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Çayır'ın cenazesi öğle namazını müteakip Eski Fatih Camii'nden kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

Tren çarpmıştı! 13 gün sonra yaşam savaşını kaybetti

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