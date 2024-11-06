Tren dilencisi ekiplere yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tren dilencisi ekiplere yakalandı

İstanbul'dan trenle yola çıkıp gittiği şehirlerde dilencilik yapan ve üzerinden bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL çıkan Himmet M. (37), Konya'da yakalandı.

İstanbul'dan trenle yola çıkıp gittiği şehirlerde dilencilik yapan ve üzerinden bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL çıkan Himmet M. (37), Konya'da yakalandı. Topladığı paralara el konulan Himmet M.'ye 977 lira ceza kesildi.

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, dün Konya Garı çevresinde bir kişinin dilencilik yaptığı bilgisini aldı. İhbar üzerine adrese giden zabıta ekipleri, Himmet M.'yi dilencilik yaparken yakaladı. Himmet M.'nin üst aramasında bir miktar avro ve dolar ile 13 bin 600 TL bulundu. Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı Himmet M.'nin, İstanbul'dan yüksek hızlı trenle yola çıkıp, güzergahtaki şehirlerde dilencilik yaptığı ve daha önce de aynı suçtan yakalandığı belirlendi. Muhacir Pazarı Zabıta Karakolu'na götürülen Himmet M.'nin paralarına el konulurken, Kabahatler Kanunu'na göre 977 lira ceza kesildi.

Tren dilencisi ekiplere yakalandı

Tren dilencisi ekiplere yakalandı

Tren dilencisi ekiplere yakalandı

Tren dilencisi ekiplere yakalandı

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