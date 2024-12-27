Tren gar ve istasyonlarında yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Tren gar ve istasyonlarında yeni dönem! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren gar ve istasyonlarda ücretsiz internet hizmeti verileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu, tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını açıkladı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "TCDD Wi-Fi Projesi" kapsamında, gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti dönemini başlatacaklarını belirtti.

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Projenin ilk etapta Ankara ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında pilot olarak uygulanacağını işaret eden Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

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"BEKLEME SÜRELERİ DAHA KONFORLU HALE GELECEK"

İnternet hizmetinin sırasıyla Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında da verilmesini hedeflediklerini ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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Yolcularımız ve ziyaretçilerimiz, hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolayca gerçekleştirebilecek. Özellikle iş, eğitim ve seyahat planlamaları için büyük kolaylık sağlayacak bu uygulamayla garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduruyor, ulaşım sektöründeki modernizasyon çalışmalarımızla vatandaşlarımız için en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz.

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