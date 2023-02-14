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Tren garı depremzedelere ev oldu

Diyarbakır tren garında depremzedelere açılan vagonlar, bin 100 kişiye ev oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 13:38
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Tren garı depremzedelere ev oldu

Tren garı depremzedelere ev oldu
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İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da afetzedelerin yaraları sarılıyor. 

Diyarbakır'da da evlerine gidemeyen depremzedeler, Devlet Demir Yollarına ait 12 vagonluk Kurtalan treninin kapısını deprem sonrası ilk dakikalarda açtı. 
Bin 100 kişinin barındığı trende günde 3 öğün yemek dağıtımı, kişisel ihtiyaç gidermek için alanlar, ilaç ve sağlık kontrolleri yapılıyor.

"KUŞUYLA GELDİ"

Öte yandan, vagona gelen aileler evcil hayvanlarını da yanlarına alarak barınırken, öğrenci çocuklar derslerini ihmal etmemek için kitaplarından test çözmeye çalıştı. 5 gündür ailesiyle birlikte vagonda yaşayan Şeyhmus Güç, vagonları açanlara teşekkür ettiğini söyledi. 

Güç, “Evimiz depremden dolayı zarar gördü, barınmak için buraya geldik. 5 gündür eşim ve ailemle birlikte buradayım. İyi ki burayı açtılar sıcak ve güzel, yemekleri var çalışanları iyi. Dışarıya çıktığımızda sallanıyoruz o psikoloji hala üzerimizde var" diye konuştu.

Şeyhmus Güç, "Çünkü yıkılan bina bizim evin çaprazındaydı, ondan dolayı artık eve gidemedik. Rapor çıkana kadar buradayız. İyi ki burayı milletimize açmışlar, evine gidemeyenler buraya geliyor. Dışarısı soğuk, burası sıcak, yemekler geliyor. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

Ailesiyle birlikte kalan Nazım Karaman ise 4 gündür burada olduğunu, ev sallandığı için kaçtıklarını, eşi, oğlu, gelini ve torunuyla vagonda kaldığını ifade etti.

Yemek ve yatmada sorun olmadığını kaydeden Mehmet Ateş de, yakınlarından kuzeni ve kuzeninin eşinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

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